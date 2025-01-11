عباس شراقي يكشف علاقة أخدود وبحيرة السد الإثيوبي بالنشاط الزلزالي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك زلازل تحدث نتيجة التصدعات والفوالق، كما هو الحال في أخدود إثيوبيا الرئيسي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح "شراقي"، أن هذا النوع من الزلازل ينجم عن حركة الكتل الأرضية والطبقات الجيولوجية، بالإضافة إلى وجود نوع آخر من الزلازل المرتبط بالسدود، حيث يؤدي مخزون المياه في البحيرات إلى ضغط على الكتل الأرضية، مما يسبب حدوث الزلازل.

وأشار "شراقي"، إلى أن منطقة السد العالي في مصر مستقرة ولا تحتوي على أي أخدود، وعندما تحدث زلازل في المنطقة تكون خفيفة.

وأكد أن ما تتعرض له إثيوبيا هو خطر كبير، نظرًا لوجود أخدود بالقرب من السد الإثيوبي، مما يعرضها لمخاطر زلزالية.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تشهد نشاطًا وحركة في الكتل الصخرية والنشاط الزلزالي، حيث يقع سد إثيوبيا وبحيرته على أخدود يُعرف بأخدود النيل الأزرق.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون قد حدث تسرب لمياه بحيرة سد النهضة تحت الأرض، مما أدى إلى مزيد من انزلاق الكتل الأرضية وبالتالي نشاط زلزالي.

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