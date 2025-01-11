"الجمهور غير سعيد".. أحمد موسى معلقًا على فوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بعد فوزه على ستاد أبيدجان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن منافس الأهلي في مباراة اليوم فريق متواضع ومينفعش يعمل كده مع الأهلي.

ولفت "موسى"، إلى أن أحسن هدف سجله إمام عاشور برأسية، ثم سجل كرة قوية هزت الشباك، مضيفًا أن الأهلي بعيد عن مستواه رغم الفوز ويحتاج خطط وجمل على أرضية الملعب.

وأوضح أن أرضية الملعب والأجواء لم تكن أفضل شيء ولكن المارد الأحمر تعود على هذه الأجواء، موضحًا أن محمد الشناوي حارس عرين القلعة الحمراء قدم مباراة كبيرة اليوم.

واختتم: "جمهور النادي الأهلي غير سعيد بأداء اللاعبين وكولر".



