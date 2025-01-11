شادي المنزلاوي يكشف أهداف قرار تنظيم دخول الهواتف المحمولة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، على القرار الجديد الذي يقضي بتحديد عدد الهواتف المحمولة المسموح بإدخالها مع المسافرين إلى مصر بهاتف واحد فقط، في إطار جهود الدولة لمكافحة التهريب وتطبيق ضوابط جمركية صارمة.

وأوضح "المنزلاوي"، أن الهدف الأساسي من القرار هو السيطرة على عمليات التهريب وضبط السوق المحلي، وهو توجه منطقي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن هذا القرار، رغم أهدافه الإيجابية، قد يثير مخاوف لدى المستثمرين والزوار الأجانب، إذ قد يُفسر كتقييد إضافي يعكس صعوبة التعاملات داخل السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الانطباعات قد تؤثر سلبًا على صورة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار.

واقترح شادي المنزلاوي لضمان تحقيق الأهداف دون التأثير السلبي اتخاذ عددًا من الخطوات والتي تشمل تشديد إجراءات التفتيش الجمركي لضبط الأجهزة الإضافية دون منعها بالكامل، بالإضافة لفرض رسوم جمركية مناسبة على الهواتف الزائدة بدلاً من الحظر التام، وتقديم استثناءات للمستثمرين والمسافرين الدائمين لتجنب أي تعطيل لحركة الأعمال أو السياحة.

واختتم بالتأكيد على أن سمعة مصر الاقتصادية تعتمد على سياسات تعكس الانفتاح والمرونة، مشددًا على ضرورة دراسة أي قرار جديد من كافة الجوانب لضمان تحقيق الأهداف دون الإضرار بصورة البلاد كوجهة استثمارية عالمية.

اقرأ أيضا

بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

برلماني يطالب الحكومة بقرار عاجل لتأجيل تطبيق البكالوريا المصرية



