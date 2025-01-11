أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من أقصى الغرب وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:-

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