منع غير الملتزمين بـ"التطعيمات" من دخول السعودية لأداء العمرة.. الصحة تكشف أماكن تقديم الخدمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن السلطات السعودية لن تسمح للمواطنين بأداء مناسك العمرة دون الالتزام بالحصول على التطعيمات الصحية الإلزامية التي أقرّتها هيئة الطيران المدني السعودية.

منع غير الملتزمين بـ"التطعيمات" من دخول السعودية لأداء العمرة

وشدد المصدر، في تصريحات لمصراوي، على أنه يجب الحصول على التطعيمات اللازمة وإلا سيتم المنع من أداء العمرة ودخول المملكة العربية السعودية.

أوضح المصدر، أن القرار الجديد الصادر عن المملكة سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 فبراير 2025، حيث يُلزم جميع المسافرين إلى السعودية بالحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر، وفقًا لمنشور رسمي من هيئة الطيران المدني السعودية.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة لتنظيم العمل في مكاتب تطعيمات الحج والعمرة لعام 2025، وذلك وفقًا للتعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في 7 يناير 2025.

وأكد التعميم على ضرورة حصول جميع حاملي تأشيرات العمرة والزوار على لقاح الالتهاب السحائي وفقًا للمعايير الصحية.

تعليمات تطعيم المسافرين إلى السعودية

وفقا للتعليمات التي تم إرسالها عبر خطاب رسمي من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تم تحديد التطعيمات المطلوبة على النحو التالي:

الحج: يجب على جميع المسافرين إلى المملكة لأداء فريضة الحج الحصول على لقاح الالتهاب السحائي الرباعي المقترن.

العمرة وزيارة مكة والمدينة وجدة والطائف: يُشترط تلقي المسافرين هذا النوع من اللقاح الثنائي، وذلك بدءًا من يوم السبت 11 يناير 2025، بناءً على الموافقة الرسمية من السلطات السعودية.

الرسوم: تم تحديد رسوم التطعيم بلقاح الالتهاب السحائي الثنائي بمبلغ 200 جنيه لكل مسافر، بناءً على موافقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذه التعليمات لضمان السلامة الصحية للمسافرين وتوافق الإجراءات مع المتطلبات الصحية السعودية.

أماكن تقديم تطعيمات الحج والعمرة 2025 في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة عن أماكن التطعيم في مختلف المحافظات المصرية، لتوفير اللقاح لجميع المسافرين قبل السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة.

القاهرة

مكاتب صحة مجاورة 5، 15 مايو، الشروق، حدائق القبة، نصر ثان، الشريف، المعادي، عابدين، قصر النيل، نصر أول، التجمع أول، الست خضرة، الأسمرات، حدائق حلوان، المعصرة، العباسية، المنيل، الأندلس.

الإسكندرية

مكاتب صحة المندرة، سموحة، المراقبة الدولية، العامرية، وحدة العجمي البحرية، الحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

بورسعيد

مكتب التطعيم الدولي بالحجر الصحي، مكتب صحة بورسعيد أول.

السويس

مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق.

الإسماعيلية

مكتبي صحة جنوب، القصاصين.

القليوبية

مكاتب صحة بنها رابع، حجازي بشبرا غرب، مراكز طبية بكفر شكر، الشباب، الخانكة أول، الخصوص، بهتيم ثاني، شبين القناطر، طوخ، القناطر الخيرية، قليوب المحطة.

كفر الشيخ

مكاتب صحة كفر الشيخ أول، دسوق أول، مطوبس، الحامول، فوه، قلين، بيلا، سيدي سالم.

دمياط

مكاتب صحة دمياط أول، الزرقا، دمياط الجديدة، الحجر الصحي بدمياط.

الدقهلية

مكاتب صحة المنصورة ثاني، ميت غمر، الجمالية، بلقاس، السنبلاوين، دكرنس.

الشرقية

مكاتب صحة الزقازيق أول، منيا القمح أول، بلبيس أول، أبو كبير أول، كفر صقر، القنايات، ديرب نجم، وفاقوس أول، مراكز طبية بالحسينية، 46 بالعاشر، أبو حماد.

الغربية

مكاتب صحة طنطا سادس، المحلة ثاني، السنطة ثاني، سمنود، زفتى، إدارة قطور، المركز الطبي سعيد صحة خامس، كفر الزيات أول، بسيون ثاني، مكتب تطعيم دولي إدارة المحلة أول.

الجيزة

مكاتب صحة الطالبية، كرداسة، الحوامدية، الباويطي، أطفيح، أوشيم، الصف، تكلا، مكتب التطعيم الدولي، مراكز ميت عقبة، رعاية شمال العياط، زين، رعاية طفل البدرشين، رعاية طفل زايد.

المنوفية

مكاتب صحة شبين الكوم ثاني، منوف ثاني، أشمون، السادات، الباجور.

سوهاج

مكاتب صحة سوهاج ثالث، طهطا، بجرجا أول، البلينا، أخميم أول، المنشاة.

قنا

مكاتب صحة قنا، قوص، نجع حمادي.

الأقصر

مكاتب صحة الأقصر ثاني، إسنا.

أسوان

مكتب التطعيم الدولي بالحجر الصحي، مكاتب صحة أسوان أول، كوم أمبو، إدفو غرب.

بني سويف

مكتب صحة أول، المركز الطبي ببا، رعاية الطفل بالفشن.

الفيوم

مكتب صحة خامس بالحادقة خلف قسم أول الفيوم.

مطروح

مكاتب صحة الحمام، الضبعة، مطروح أول، سيوة.

الوادي الجديد

مكاتب صحة الخارجة، الداخلة.

البحر الأحمر

مكاتب صحة الغردقة، رأس غارب، سفاجا، القصير، الشلاتين.

شمال سيناء

مكاتب صحة التطعيم الدولي، بئر العبد.

جنوب سيناء

مكاتب صحة رأس سدر، طور سيناء، نويبع.

البحيرة

عيادة حي أول العكريشة، مراكز طبية بناصر، الحضري غرب إيتاي، الحضري برشيد، الحضري صحة أول إدكو، الحضري بأبو حمص، الإدارة الصحية ببدر، مكاتب صحة أبو المطامير، المحمودية أول، الدلنجات أول، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مركز رعاية الأمومة والطفولة، مكتب تطعيم شبراخيت.

المنيا

مكاتب صحة المنيا ثالث، ملوي ثالث، مغاغة ثالث، سمالوط ثاني.

أسيوط

مكتب صحة أسيوط أول، صحة أبو تيج، مراكز صحية القوصية، ديروط.

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