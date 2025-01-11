ورم نادر.. كواليس أزمة وفاة سيدة داخل مستشفى الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أكدت مستشفى الكهرباء بألماظة، التابعة لشركة الخدمات الطبية، أنه لا صحة لما تم نشره من ادعاءات واتهامات بخصوص واقعة وفاة زوجة أحد العاملين المترددين على المستشفى نتيجة خطأ طبي، نافية صحة ذلك أو حدوثه على الإطلاق.

وقالت المستشفى، في بيان، السبت، إنه فور نشر الواقعة على بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا وجه الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، بتشكيل لجنة لدراسة الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن الحالة منذ دخولها وحتى وفاتها داخل المستشفى للتأكد من الإجراءات المتبعة والتأكد من وجود تقصير من عدمه بحسب ما تم نشره وإدعائه، والذي ثبت عدم صحته على الإطلاق.

وبحسب البيان، أفادت اللجنة المشكلة من الاستشاريين العاملين بالمستشفى، أن السيدة المتوفاة مصابة بورم نادر الحدوث نتج عنه تدهور الحالة الصحية للمريضة منذ دخولها المستشفى وخضوعها لجميع الفحوصات تحت متابعة مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفى منذ الوهلة الأولى.

ونوهت اللجنة المشكلة، في تقريرها، بأنه كان من الصعب على الطبيب المعالج توقع نوع الورم قبل إجراء العملية الجراحية خاصة أن جميع الأشعة أشارت إلى وجود أكياس على المبيض ونسبة دلالات الأورام قبل الجراحة كانت طبيعية.

وأشارت اللجنة، إلى أن ما تم نشره من تحاليل أُجريت خارج المستشفى صحيحة وسليمة ولم تشير إلى وجود أورام خبيثة.

وأكدت اللجنة، أنه تم التأكد من صحة الإجراءات الطبية المتبعة منذ دخول المريضة حتى وفاتها مع التنويه بأن جميعها تتواكب مع المعايير العالمية الصحيحة في التعامل مع مثل تلك الحالات.

كما أكدت أن الاستشاري المعالج للحالة حاصل على الزمالة البريطانية لأمراض النساء منذ 1996 ويعمل رئيسًا للقسم لمدة تتجاوز 25 عامًا، كما أنه مشهود له بالكفاءة في المستشفى والمستشفيات الخارجية.

وتابعت مستشفى الكهرباء بألماظة: لدينا تقرير طبي شامل بحالة السيدة منذ دخولها المستشفى وحتى وفاتها يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات طبية وخطة علاجية لتقديم الرعاية الطبية والصحية للمريضة، وليس لإدارة المستشفى أي مانع من الاطلاع على التقرير أو خطة العلاج بمعرفة الجهات المختصة الطبية أو القانونية وذلك في إطار التزام المستشفى بمبدأ الشفافية والوضوح.

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