عايزين إجابة مكتوبة من الوزير.. سؤال برلماني بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس HMPV

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بسؤال رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس HMPV (فيروس المتنفسة البشرية المخلوي)، ووقف انتشاره في مصر.

وأشارت مختار، في بيان لها اليوم السبت، إلى المخاوف الصحية المتزايدة نتيجة انتشار الفيروس؛ خصوصًا بعد تصريحات الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، التي أكدت خلالها عدم وجود علاج أو مضاد للفيروس حتى الآن.

وأوضحت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة أن التعامل مع الفيروس يعتمد على علاج الأعراض فقط؛ مما يزيد من التحديات التي تواجه النظام الطبي في البلاد.

وتناولت مختار، في سؤالها، الصعوبات المرتبطة برصد الفيروس الذي ينتقل بسهولة عبر الجهاز التنفسي، ويظهر أعراضًا مشابهة لنزلات البرد الشديدة، مؤكدةً أن كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وطالبت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بمزيد من التوضيح حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس HMPV، وتوجيه القطاعات الصحية لرصد الفيروس بشكل فعال، واستفسرت عن الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بشأن أعراض الفيروس وكيفية الوقاية منه.

ودعت مختار إلى إحالة هذا الاستفسار إلى وزير الصحة والسكان؛ للحصول على إجابة مكتوبة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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