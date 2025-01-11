طلب إحاطة: أين وزارة الصحة من ضبط 27 موقعًا غير مرخص لتصنيع الدواء؟!

كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على جميع مشروعات تصنيع الأدوية، مؤكدًا الخطورة الداهمة على صحة المواطنين حال وجود تصنيع للدولة من منشآت غير مرخص لها.

وتساءل شمس الدين، في طلب إحاطة قدمه، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قائلاً: أين كانت وزارة الصحة والسكان عندما نجح مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 27 موقعًا للتصنيع غير مرخص؛ شملت 3 أماكن تصنيع في محافظات المنوفية والجيزة والإسماعيلية، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 29 مليون جنيه مصري؟!

وطالب النائب، في بيان له اليوم السبت، جموع الصيادلة والمواطنين بالتواصل مع هيئة الأدوية عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.

وطالب شمس الدين أيضًا وزارةَ الصحة والسكان ببذل المزيد من الجهود؛ لمساندة الجهود الناجحة لهيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، ومتابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع مَن يرتكبون المخالفات في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتصنيع وتسويق الدواء.

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