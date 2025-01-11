خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية بإفريقيا.. وزير الزراعة يشيد بإعلان "كمبالا" -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تنميتنا المستدامة؛ وعلى رأسها الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فاروق نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة اليوم الثالث لأعمال القمة الإفريقية الاستثنائية، بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا، بحضور الرئيس يوري موسيفني، رئيس جمهورية أوغندا، ورؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة، وموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي، فضلًا عن وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول الإفريقية.

ونقل فاروق تحيات الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشكره العميق للرئيس يوري موسيفني، رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، على توجيه الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا.. مرحلة ما بعد ملابو تحت عنوان: "أنظمة زراعية غذائية مستدامة ومرنة من أجل إفريقيا صحية ومزدهرة"؛ والتي تستضيفها جمهورية أوغندا بالتعاون مع مفوضية الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة بالاتحاد الإفريقي.

وأشار فاروق إلى أن القارة الإفريقية رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية؛ فلا تزال تواجه تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق التحول المنشود، لافتًا إلى أن مصر وضعت في إطار رئاستها الاتحاد الإفريقي وفي ظل رؤية 2063 قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، وكذلك تعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة ودعم الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، مع التركيز على بناء قدرات الشباب الإفريقي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير الزراعة أن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا شهد تحولًا كبيرًا في استراتيجيته وخطة عمله الجديدة للفترة من 2026- 2035، يتمثل في الانتقال من التركيز الضيق على النمو الزراعي إلى نهج أوسع يشمل النظم الغذائية الزراعية، حيث يعتمد هذا التوجه الاستراتيجي على فهم عميق للتفاعلات المعقدة بين الزراعة والتغذية والتنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى.

وتابع الوزير بأن ذلك يتطلب دمج السياسات بشكل أفضل؛ لمعالجة التحديات والتشابكات بين القضايا المتعلقة بالممارسات المستدامة من المزرعة إلى المائدة، وتعقيدات سلاسل القيمة والنظام الغذائي والتغذية، وغيرها من العوامل المرتبطة بالغذاء، لافتًا إلى استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا؛ إذ تسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية والشفافية والمساءلة، والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة في تنفيذ وإدارة النظم الغذائية الزراعية.

وقال فاروق إن الدولة تؤكد أن إعلان كمبالا سيكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا بحلول عام 2035؛ من خلال بناء نظم زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود، مشيرًا إلى أهمية مرجعية برنامج التنمية الزراعية الشاملة، وأجندة ما بعد ملابو من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

وجدد وزير الزراعة دعوة مصر لكل شركاء التنمية من المؤسسات والهيئات الدولية للتركيز على دعمهم للقارة الإفريقية للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات أبنائها، من خلال التركيز على محاور التنفيذ على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وبالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعرب فاروق في نهاية كلمته عن تطلعات الدولة المصرية إلى النتائج المثمرة لهذه القمة لتكون نقطة تحول وبداية تطور جديد نحو تحقيق طموحات وتطلعات الأجندة الإفريقية 2063 من خلال شراكات تبادلية قوية بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات ومتخذي القرار نحو إفريقيا التي نريدها مزدهرة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غاد القاهرة ليتوجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري، يرافقه خلال الفاعليات: الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ300 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2025

حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات

موعد إجازة 25 يناير 2025 لموظفي القطاعين العام والخاص

14 مادة في 3 سنوات.. "التعليم" تحدد تفاصيل تطبيق البكالوريا المصرية