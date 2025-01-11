الخط الرابع للمترو والمناطق المحيطة.. تطورات افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه يقوم بمتابعة ميدانية مكثفة لتنفيذ أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام، ضمن خطة الدولة؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

وقال المهندس عادل النجار: يتم متابعة أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، خاصة في منطقة طريق مصر- إسكندرية الصحراوي المقابلة للمتحف، وجار العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتخطيط، بالتنسيق بين مديرية الطرق والإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لتحسين الحركة المرورية.

وأضاف "النجار"، أنه يتم متابعة أعمال تطوير الأرصفة والتشجير والإنارة بطريق الفيوم ومدخل المنطقة الأثرية، لافتًا إلى أنه يتم مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة وإبراز الطابع الجمالي للمنطقة، فضلًا عن متابعة تقدم الأعمال في قطاع حدائق الأهرام، الذى يتضمن تطوير الأسوار وتركيب السلالم الكهربائية الخاصة بكباري المشاة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، على موقف تطوير الطرق المحيطة، ووسائل النقل الجماعي المختلفة، وما تم من أعمال تطوير في مطار "سفنكس" خلال الفترة الأخيرة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء موقف الأعمال الجارية حاليا في المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث استعرض اللواء عاطف مفتاح الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، بما تشمله من تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة وشبكات الري، ومشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في ميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تكثيف العمل خلال الأيام القادمة؛ للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، وذلك بالتوازي مع الإجراءات اللوجستية المطلوبة لتنظيم فعاليات احتفالية كبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير ترقى لمستوى الاحتفالات الدولية، بما يظهر عراقة الشعب المصريّ والحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن رئيس الوزراء يتفقد اليوم السبت، اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة حاليًا، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

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