"الجيزة" تسلم 11 وحدة كاملة التشطيب لخريجي دور الرعاية الاجتماعية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس، عادل النجار، محافظ الجيزة، تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه كاملة التشطيب ومزودة بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية وعدادات المرافق من مياه الشرب والغاز والكهرباء وذلك بالمجان.

وأكد محافظ الجيزة، بحسب بيان، السبت، حرصه واهتمامه على تقديم أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وذلك في إطار التكليفات المستمرة والاهتمام الواسع من القيادة السياسية لدعم ملف أبناء مصر في دور الرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش.

وأشار محافظ الجيزة، إلى تقديره الكامل لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والسعي المستمر لتحسين حياة الأيتام من النواحي النفسية والاجتماعية.

من جانبه، أشار إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، إلى حزم مزايا تقدمها الوزارة للأبناء من دور الرعاية حيث تقوم بدفع المصروفات التعليمية للأبناء والبرامج التدريبية واستخراج بطاقات الرقم القومي واستخراج بطاقات ميزة للشمول المالي، ودعم المطلقات والتحقق من رعاية أبنائهن حتى يتم حمايتهم وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال المخاطر.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ300 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2025

حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات

موعد إجازة 25 يناير 2025 لموظفي القطاعين العام والخاص