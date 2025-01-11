أوناش عملاقة وساحات خلفية.. ماذا يحدث في محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط؟

كتب- محمد نصار:



تنفذ وزار النقل، في الوقت الحالي، مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، حيث يتم حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط اليانس المشغلة للمحطة.

واستقبلت المحطة، مؤخرًا، أوناش رصيف عملاقة تتكون من 5 أوناش مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجماي أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشًا والتي ستصل تباعًا وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة (HHMC) الصينية.

ومن المنتزر أن تُسهم هذه الأوناش العملاقة بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة، كما تأتي بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية حيث تمتاز الأوناش بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 75 طنًا، كما أن لديها قدرة وصول لارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف وهي كافية للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجي للونش 72 مترًا، مما يساهم في التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

كما تأتي الأوناش مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد في موقع العمل على الرصيف او السفينة بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة المواني الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كل أقسام التشغيل.

وتساهم هذه الإمكانيات في جعل الميناء قادرًا على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجابًا على زمن التشغيل في الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية.

وتم وصول 20 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة، ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعاً إلى المحطة والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة، تأكيدًا على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويعد مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالي 1970 مترًا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترًا وساحة خلفية حوالي مليون متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالي 3,5 مليون حاوية مكافئة، ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف (يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - الخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل المواني المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجستي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط)، والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا - خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط - الميناء الجاف بدمياط الجديدة - ميناء دمياط)، والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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