آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد سعيد محفوظ.. شقيقته تكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث المؤلم الذي تعرض له مؤخرًا، وأسفر عن دخوله المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وإجراء عدة عمليات تجميلية للوجه، قبل أن يخرج بناءً على طلبه ومتابعة العلاج، حسب منشور سابق لشقيقته.

وقالت أماني سعيد محفوظ، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، اليوم السبت، إنه لا يزال يخضع للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء، وإن جروحَ الجبهة والجفن الأيمن التي تسبب فيها ارتطام رأسه بعجلة القيادة بدأت في الالتئام بعد إجراء الجراحة التجميلية الصعبة والمعقدة، نتيجة تهتك العضلات وانكشاف العظم وزوال جزء من الجفن.

وأوضحت شقيقة الإعلامي، أن الأطباء أشاروا إلى أن الكسر في عظمة الوجنة أسفل العين اليمنى سيلتئم مع مرور الوقت.

وأكدت أنه ما زال هناك ترقب حول حالة كسور الفقرات القطنية في العمود الفقري؛ حيث يتوقع الأطباء إما أن يظل محمد سعيد محفوظ في حالة تأهيل طويلة بالقميص الطبي أو يخضع لعملية جراحية عاجلة.

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