وزير الاتصالات: زيادة مراكز الإبداع الرقمية إلى 27 مركزًا في 2025

كتب- محمد سامي:

قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا حول رؤية استراتيجية مصر الرقمية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة.

وخلال عرضه، أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن هذه الاستراتيجية تستند على 3 ركائز تتمحور حول المواطن وتتمثل في: تمكين المواطنين من كسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي للمواطنين، وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى الممكنات الرئيسية للاستراتيجية والتي تشمل بنية تحتية رقمية كفء بانتشار يضمن نفاذ المواطنين للإنترنت، وأطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما أشار إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات كافة؛ موضحًا أهمية المراكز كفاعل رئيسي في استراتيجية مصر الرقمية من خلال ما توفره من برامج بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة التدريب على المهارات الرقمية، وإكساب المتدربين مهارات العمل الحر، بالإضافة إلى رعاية الإبداع التكنولوجي؛ موضحًا أنه تم زيادة مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 إلى 11 مركزًا في 2022، و20 مركزًا في 2023 ثم 23 مركزًا في 2024 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزًا في 2025؛ موضحًا محددات اختيار مراكز ابداع مصر الرقمية والتي تتمثل في توافر مساحة ملائمة لأنشطة المركز وتستوعب أعداد المستفيدين، وأن يكون الموقع الجغرافي في وسط المحافظة، وأن يكون قريبًا من الجامعة الرئيسية بالمحافظة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لتطوير مبنى تراثي وتحويله إلى مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة مع الحفاظ على الطراز المعماري له؛ مشيرًا إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تتضمن مراكز ذات طابع معماري متميز ومنها مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، ومركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، حرص الوزارة على جذب جهات وشركات عالمية مرموقة لدعم الشركات الناشئة في كل مراحل نموها؛ مشيرا إلى البرنامج الذي تم تنفيذه لتقديم خدمات استشارية للشركات في مرحلة ما قبل التأسيس بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، موضحًا أنه يتم تقديم خدمات استشارية في مرحلة التأسيس بالتعاون مع شركة 500 جلوبال، موضحًا أنه في مرحلة تطوير المنتج يتم تقديم خدمات استشارية وتمويل بنحو 100 ألف دولار بالتعاون مع شركة بلاج آند بلاي، ومع مرحلة طرح المنتج وكسب حصة سوقية صغيرة يتم تقديم تمويل يتراوح بين 300- 600 ألف دولار بالتعاون مع شركة 500 جلوبال، وفي مرحلة النمو وتنمية الحصة السوقية يتم إقامة محافل للتشبيك بالتعاون مع شركة بلاج آند بلاي.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية لمساندة الشركات الناشئة للتوسع خارج السوق المحلية.

وذكر الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لرعاية الإبداع التكنولوجي داخل المركز من خلال معمل الابتكار الحكومي بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، والتعاون مع كوريا الجنوبية لتجهيز مساحات لاحتضان الشركات الناشئة ومعامل لتصميم الإلكترونيات، والتعاقد مع شركة 500 جلوبال لإدارة حاضنة الشركات الناشئة؛ مشيرًا إلى أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية تشمل برامج متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، والتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، ودبلوم متخصص في تصميم الإلكترونيات وتصنيع النماذج الأولية؛ مضيفًا أن المركز يوفر مساحات لاحتضان 60 مهنيًا مستقلًا يوميًا، ومساحات لاحتضان 40 شركة ناشئة سنويًا، بالإضافة إلى إتاحة 9 معامل متخصصة للتدريب، ومعملين للإلكترونيات، و2 حاضنة متخصصة، ومسرح بسعة 200 فرد لاستضافة الفعاليات، وحديقة ومساحات للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن مصر دائمًا ضمن أفضل 3 دول في المنطقة في ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، موضحًا أن هناك نحو 1000 شركة ناشئة استفادت في مراكز الإبداع منذ إنشائها بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف متدرب على المهارات التكنولوجية والعمل الحر من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية منذ إنشائها.

وأضاف الوزير، أنه يوجد حوالي 20 ألف مستفيد من مساحات العمل الحر بمراكز الإبداع بالمحافظات خلال عام 2024.

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