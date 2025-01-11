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تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم -تفاصيل

11:39 ص السبت 11 يناير 2025

قطارات السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت 11 يناير 2025.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك يأتي نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات.

وأضافت "سكك حديد مصر"، أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت كما يلي:

1- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.

2- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

3- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

4- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

5- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

6- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

7- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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