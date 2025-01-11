وزير الكهرباء يغادر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"

كتب- محمد صلاح:

غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم السبت، متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" وأعمال اجتماعات قمة أبو ظبي للاستدامة، وذلك لمناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها، وطرح رؤية مصر واستراتيجيتها للتنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود عصمت، ف اجتماعات الموائد الوزارية المستديرة الخاصة بتسريع تحول الطاقة في إفريقيا والتي تهدف لصياغة أجندة التصنيع الأخضر وزيادة التمويل لدعم التحول في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة، ومدير البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وكذلك يلتقي بعدد من رؤساء الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، ويقوم بزيارة إلى مدينة مصدر ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات على هامش فعاليات الجمعية واجتماعات القمة.

جدير بالذكر أن مصر دولة مؤسسة للوكالة، وتبنت على مدار السنوات الماضية استراتيجية لاستغلال إمكاناتها المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح ومواجهة تحديات أمن الطاقة واستدامتها وتحقيق التوازن مع التحديات البيئية والاقتصادية، وكان إنشاء الوكالة وتحديد دورها العالمي أمرًا محوريًا في دفع عجلة تحول نظم الطاقة على مستوى العالم، وتهدف إلى تسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للتعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم السياسات والبرامج التي تشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية.

وتشارك مصر في أنشطة الوكالة التخصصية برئاسة عدد من لجانها الفنية والاستراتيجية والمالية والإدارية التي تساهم في وضع خارطة جديدة لوجه العالم المتجدد.

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