وزير الري: تنفيذ 175 مشروعًا في الصعيد بتكلفة 24 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

اطلع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على تقرير يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وصرح الدكتور سويلم، بحسب بيان السبت، بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها والتي تم نهوها منذ عام 2022 وحتى تاريخه 175 مشروعًا بعدد 11 محافظة بصعيد مصر بتكلفة تقارب 24 مليار جنيه، وتتنوع بين أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وتأهيل الترع والمساقي خاصة بنطاق مراكز مبادرة "حياة كريمة"، وحفر الآبار الجوفية مع التوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وحماية جوانب نهر النيل، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي، وصيانة وتحديث نظم إدارة وتشغيل السد العالي.

وأوضح أنه تم نهو العمل بعدد 77 مشروعًا، ويجرى تنفيذ 98 مشروعًا بنسب تنفيذ متوسطة حوالي 68.5%.

وتتوزع تلك المشروعات على جهات الوزارة (مصلحة الري - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - هيئة السد العالي)، والتي تتكاتف جميعًا لتنفيذها.

جدير بالذكر أنه وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بصعيد مصر، فيجرى استكمال العمل على تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام 1.60 مليون فدان في محافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) بنسبة تنفيذ 60%.

ويتم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة بيانات ودعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ المشروع - موقف التنفيذ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها) ومتوسط إعداد المشروعات ونسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

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