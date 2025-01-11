عمرو أديب يعلق على تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

كتب- حسن مرسي:

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن عناصر هذه الجماعة هم قتلة مأجورون.

خلال برنامج "الحكاية" على فضائية mbc مصر، مساء الجمعة، قال أديب إن الإخوان تخلت بسرعة عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي، ورمته مثل منديل، مؤكدًا أنهم "أقذر الناس"، وأنهم يتلقون تمويلات ضخمة.

تحدث أديب عن شعوره بالاستياء من الضعف الإخواني، حيث لم تشهد تركيا، التي يُعتقد أنها معقل للجماعة، أي مظاهرة لدعم نجل القرضاوي بعد تسليمه للإمارات، مضيفًا: "ده الراجل في أبو ظبي يشعر بالخيانة من الأداء المحبط".

وأكمل: "أنا كعمرو أديب اتضايقت من الضعف الإخواني، مفيش مظاهرة واحدة في تركيا طلعت لدعم عبد الرحمن القرضاوي بعد تسليمه للإمارات، أكبر تجمع لهم كان لا يتعدى الـ10 متظاهرين، هي دي المظاهرات التي تليق بنجل المناضل القرضاوي،".

وعن شجب الإخوان للشماتة من نجل القرضاوي، قال مقدم "الحكاية": "فجأة، الإخوان يريدون تعليمنا الأدب، ويقولون بلاش شماتة في عبدالرحمن القرضاوي"، معربًا عن استغرابه، قائلًا: "ده أنا لو جالي صداع كان بيطلعوا يرقصوا في الشارع، الشماتة عندهم دين، واحد كان بيحرض ضد جيشي أخدله كفتة وكباب من أبو شقرة وأروحله زيارة في أبو ظبي".