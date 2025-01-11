حدث في منتصف الليل| الرئيس السيسي يرد على انتقادات تشييد العاصمة الإدارية.. وحقيقة التغيرات الوزارية الفترة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصطفى بكري يكشف حقيقة تغييرات وزارية مقبلة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة التغيرات الوزارية الفترة المقبلة، قائلًا: "الرئيس طالب بأن يكون هناك مواصلة للبناء والعمل الجاد، وأتوقع أن يكون هناك تغييرات ومفاجآت الشهر الجاي، لأي حد مش بيأدي دوره كما هو مطلوب".

للتفاصيل..اضغط هنا

موعد إجازة 25 يناير 2025 لموظفي القطاعين العام والخاص

يتساءل الكثير من موظفي القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة ذكرى 25 يناير 2025 وعيد الشرطة، حيث تُعد ضمن الإجازات المدفوعة الأجر لموظفي القطاعين العام والخاص وثاني الإجازات الرسمية لشهر يناير الجاري، بعد إجازة عيد الميلاد المجيد.

للتفاصيل..اضغط هنا

التنمية المحلية تكشف تفاصيل خطة تشجير الدائري بالقاهرة الكبرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تشجير الطريق الدائري الذي يتم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، يهدف إلى تخفيف التكدس المروري، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز التكيف البيئي والصحي.

للتفاصيل..اضغط هنا

أعراض تحذيرية لفرط نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضحها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تضخم الغدة الدرقية ينقسم إلى 3 أنواع، هي تضخم مع قصور في نشاط الغدة، وتضخم مع فرط في نشاط الغدة، وتضخم دون التأثير على نشاط الغدة.

للتفاصيل..اضغط هنا

الرئيس السيسي يرد على انتقادات تشييد العاصمة الإدارية ومدينة العلمين - (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وضعت برنامجًا ضخمًا من أجل بناء قدرة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، شملت جميع القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية.

للتفاصيل..اضغط هنا

الرئيس السيسي: بنبيع الكهرباء بربع تكلفتها وأنبوبة البوتاجاز بـ 150 بدلًا من 340 جنيهًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أنبوبة البوتاجاز ثمنها يتراوح بين 325 و340 جنيها، وتباع في السوق بـ150 جنيها أي أقل من نصف تكلفتها، وهناك نحو 300 مليون أنبوبة يتم إنتاجها في السنة.

للتفاصيل..اضغط هنا

الرئيس السيسي: زدنا 27 مليون مواطن منذ 2011 ومواردنا أقل من العادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية لها تأثيرًا كبيرًا على الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية، متابعا: "فى عام 2011 كان عدد السكان 80 مليون ودلوقتي حوالي 107 ملايين يعني في زيادة 27 مليون".

للتفاصيل..اضغط هنا

قبل الزواج بـ6 أشهر وجلسة سرية.. "الصحة" تنشر خطوات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي كانت من أبرزها إجراء الفحوصات قبل موعد إتمام الزواج بـ6 أشهر.

للتفاصيل..اضغط هنا