نشرة التوك شو| حقيقة التغييرات الوزارية المرتقبة وخطة لتشجير الدائري بالقاهرة الكبرى

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب عن حرائق كاليفورنيا: عجائب الدنيا بالدولة الأكبر في العالم

علق الإعلامي عمرو أديب على الحرائق الضخمة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على حجم الكارثة التي تسببت في خسائر تقدر بـ 130 مليار دولار في غضون 48 ساعة فقط.

خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث على فضائية mbc مصر، وصف أديب المشهد بأنه يمثل "عجائب الدنيا في الدولة الأكبر في العالم"، حيث اجتاحت رياح جافة محملة بالنيران المناطق الخضراء وأحالتها إلى رماد.

مصطفى بكري يكشف حقيقة تغييرات وزارية مقبلة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة التغيرات الوزارية الفترة المقبلة، قائلًا: "الرئيس طالب بأن يكون هناك مواصلة للبناء والعمل الجاد، وأتوقع أن يكون هناك تغييرات ومفاجآت الشهر الجاي، لأي حد مش بيأدي دوره كما هو مطلوب".

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، وجه بكري الشكر لوزير النقل كامل الوزير على ما يقدمه من مجهود كبير في وزارته، معلقا: "وزير بيشتغل وينزل ويتواصل مع الناس بإيده، وبيقدم حالة من الاطمئنان للشعب المصري".

التنمية المحلية تكشف تفاصيل خطة تشجير الدائري بالقاهرة الكبرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تشجير الطريق الدائري الذي يتم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، يهدف إلى تخفيف التكدس المروري، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز التكيف البيئي والصحي.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج ملموسة لهذا المشروع المتكامل والمتناغم خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بفضل التنسيق المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية، بما في ذلك هيئة الطرق والكباري.

حسام موافي يكشف أسباب كثرة التبول

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من كثرة التبول، موضحا أن كثيرا من الأشخاص يعانون مشكلة كثرة التبول.

وأضاف موافي خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن كثرة التبول قد يكون علامة على حالة نفسية سلبية أو الإصابة بالسكر أو الكلى.

أعراض تحذيرية لفرط نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضحها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تضخم الغدة الدرقية ينقسم إلى 3 أنواع، هي تضخم مع قصور في نشاط الغدة، وتضخم مع فرط في نشاط الغدة، وتضخم دون التأثير على نشاط الغدة.

وأضاف موافي خلال برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن فرط نشاط الغدة الدرقية قد يظهر من خلال أعراض تحذيرية، منها كثرة التبول.

ياسمين عز للزوج المصري: الكلام الحلو مش بفلوس

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للرجل المصري، مشيرة إلى أنه يجب على الرجل شكر زوجته على كل ما تقدمه له.

وقالت ياسمين عز، ببرنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة :"دلع مراتك وقول لها رائحة شعرك جميلة وزي رائحة القرنفل".

المفتي: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان

أكد الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، على أن هناك علاقة وثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والواقع المعاصر، وأن تفعيل علم المقاصد الشرعية في التعامل مع مستجدات الواقع يُعد من أبرز عناصر الحفاظ على فاعلية الشريعة في حياة الناس.

وأضاف مفتى الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن المقاصد الشرعية تتعلق بالإنسان في حاله وماله، وتهدف إلى تحقيق مصالحه ودفع المفاسد عنه، مما يجعلها أداة قوية للتعامل مع التطورات والظروف المتغيرة في المجتمعات.