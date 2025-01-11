تصل لـ300 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رمضان 1446هـ-2025 الاقتصادية والـ5 نجوم.

أسعار عمرة رمضان 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار عمرة رمضان 2025، كما يلي:

وأوضح "وحيد" في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن أسعار عمرة رمضان الاقتصادية تبدأ من 56 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أسعار عمرة شهر رمضان الـ5 نجوم تبدأ من 350 ألف جنيه، وتختلف الأسعار حسب نوع البرنامج السياحي، وتذاكر الطيران، وتكاليف الفنادق.

وأضاف وحيد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العمرة لهذا العام هو الزيادة في أسعار تذاكر الطيران وحجز الفنادق، مما أدى إلى تعديل الأسعار للموسم الحالي.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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