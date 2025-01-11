الأعلى للثقافة يطلق فعاليات ثقافية وفنية بالعريش وبئر العبد

كتب- محمد شاكر:

أعلن المجلس الأعلي للثقافة، عن إطلاق برنامج ثقافي وفني لأهالي محافظة شمال سيناء، من خلال الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، يتضمن عروض للفنون الشعبية، وأمسيات شعرية خاصة بالشعر البدوى لشيوخ وعوائل ومواهب مركز بئر العبد وندوات تناقش إصدارات ثقافية من تأليف الأدباء الحاصلين علي منح التفرغ من وزارة الثقافة وإصدارات أدباء من شمال سيناء تعكس تاريخ وجغرافية المحافظة وتراثها.

كما يتضمن ورش فنية للأطفال ومعرض للفنون نتاج هذه الورش بعنوان "سيناء في عيون أطفالها".

أيضا يتضمن البرنامج معرضا للحرف والمشغولات والأزياء السيناوية التراثية التي تشتهر بها محافظة شمال سيناء .

كما حرص المجلس الأعلي للثقافة علي أن يكون هناك معرضا لأهم إصدارات المجلس حتي يستطيع جمهور العريش وبئر العبد المحب للقراءة من اقتناء الكتب.

ومن المنتظر، أن تستمر الليالي الثقافية والفنية في مدينة العريش ومركز بئر العبد من ١٢ الي ١٤ يناير ٢٠٢٥، يقام بحضور قيادات وزارة الثقافة وعلي رأسها الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الذى حرص علي تبني البرنامج منذ الوهلة الأولي انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بإيصال الخدمات الثقافية إلى المحافظات الحدودية، والسعي نحو اكتشاف المواهب الإبداعية لدى أبناء تلك المحافظات.

جدير بالذكر، أن البرنامج الثقافي يتضمن قيام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بتوزيع شهادات التقدير علي الموهوبين من المحافظة .

ويأتي اختيار وزارة الثقافة محافظة شمال سيناء لإقامة هذا الحدث الثقافي يعكس إيمان الوزارة بمبدأ العدالة الثقافية وتحقيقها بين محافظات مصر، بجانب اهتمامها بالكشف عن الموهوبين والمبدعين في ربوع مصر حتي تظهر هذه المواهب للنور ويتم استثمارها بالشكل الأمثل.

يذكر أن هذا الحدث الثقافي جاء ثمرة لتعاون وتضافر الجهود بين المجلس الأعلي للثقافة ومحافظة شمال سيناء والهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة العريش ومكتبة النجاح في بئر العبد.