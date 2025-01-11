غرامة وتحفظ.. جهاز تنمية القاهرة الجديدة يعُلن عقوبات إلقاء المخالفات على الطرق

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن فرض غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات على الطرق العامة، يأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة والطرق المحيطة بها.

كما قرر الجهاز، التحفظ على السيارة، فضلاً عن التحفظ على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وذلك لمدة 6 أشهر مع استخدامها في نقل المخلفات الموجودة على الطرق ونقلها للأماكن المخصصة لذلك، وذلك طبقاً لللوائح المنظمه لهذا الشأن.

وأوضح الجهاز، انه تقرر تشكيل مجموعات عمل ودوريات (ثابتة - متحركة) من جهاز المدينة لإحكام السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.

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