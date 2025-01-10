عمرو أديب عن حرائق كاليفورنيا: عجائب الدنيا بالدولة الأكبر في العالم

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على الحرائق الضخمة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على حجم الكارثة التي تسببت في خسائر تقدر بـ 130 مليار دولار في غضون 48 ساعة فقط.

خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث على فضائية mbc مصر، وصف أديب المشهد بأنه يمثل "عجائب الدنيا في الدولة الأكبر في العالم"، حيث اجتاحت رياح جافة محملة بالنيران المناطق الخضراء وأحالتها إلى رماد.

وأشار أديب إلى أن جهود فرق الإنقاذ لم تكن كافية لاحتواء الحرائق، حيث فشلت بشكل زريع في مواجهة هذه الكارثة المدمرة، واصفًا المشهد، قال: "دول كانوا بيملوا حقائب النساء وخوذ الرأس بالماء عشان يطفوا النار، في مشهد لا نراه إلا في دول الدرجة الرابعة".

وتحدث الإعلامي عن الأثر المدمر الذي خلفته الحرائق، موضحًا أن "كاليفورنيا شعرت كأنها تعرضت لقصف بقنبلة نووية، حيث تسطحت المدينة على الأرض وتم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم".

كما أبدى أديب استغرابه من عدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الكارثة، مشيرًا إلى "فشل رهيب" للمسؤولين في كاليفورنيا. وتابع قائلاً: "20 ألف منزل دمرت، والفشل في وقف هذا الدمار الكبير أصبح واقعًا مؤلمًا".

اقرأ أيضا..

يعبر النيل ويربط القاهرة بالجيزة.. أبرز المعلومات عن محور شمال طرة (صور)

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات بهذه المناطق



