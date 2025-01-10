التنمية المحلية تكشف تفاصيل خطة تشجير الدائري بالقاهرة الكبرى

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مشروع تشجير الطريق الدائري الذي يتم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، يهدف إلى تخفيف التكدس المروري، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز التكيف البيئي والصحي.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج ملموسة لهذا المشروع المتكامل والمتناغم خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بفضل التنسيق المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية، بما في ذلك هيئة الطرق والكباري.

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أكد قاسم أن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عقدت سلسلة اجتماعات مع محافظي المحافظات المعنية بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والبيئة والإسكان لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة، لافتا إلى أن الجديد في هذه المرحلة هو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الأشجار، وهو ما يعكس حرص الدولة على استدامة الموارد، مضيفا أنه تم اختيار أربع قطاعات للتشجير في القاهرة، وقطاعين في الجيزة، إضافة إلى المواقع المحددة في محافظة القليوبية. وتم اختيار أنواع الأشجار المناسبة بواسطة لجنة علمية لضمان توافقها مع البيئة المحلية.

وأشار إلى أن الهيئات المختصة، مثل هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، تعمل حاليًا على زراعة الأشجار في المواقع المحددة، مع وضع خطة لإدارتها وصيانتها بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات الثلاث كما تم الحفاظ على النسق الحضاري للمناطق المستهدفة، بما يتناسب مع طبيعتها، لتحقيق تناغم بين العناصر الجمالية والبيئية.

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