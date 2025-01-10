انطلاق حفل عيد الأثريين.. والأمين العام: مكافآت وسفريات للأثريين

كتب- محمد شاكر:

انطلق منذ قليل حفل عيد الآثاريين، من دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار.

جاء على رأس الحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحى، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة والآثار الأسبق، الدكتور زاهى حواس عالم الآثار.

ومن جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: لقد حققنا كثير من الاكتشافات الهامة في مختلف ربوع مصر، أبرزها الأقصر مؤخرا بالإضافة إلي ترميم الآثار منها معبد إسنا.

وأضاف إسماعيل: تم الانتهاء من العرض المتحفي لهيئة قناة السويس وأعمال تطوير أعمال قصر المنيل، وإنشاء عدد من المخازن المتحفية الجديدة، ونعمل على التسجيل الإلكتروني للقطع الأثرية بالمتاحف، وتطوير منظومة الحجز الإلكتروني.

وأشار إلى أن الأثريين هم حجر النجاح، وأن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الجهد لدعم العاملين بالآثار فى مختلف القطاعات مؤكدا أنه تم اختبار أكثر من 950 أثريا للمشاركة في المعارض الأثرية التى تقام بالخارج ويكونوا مرافقين للآثار التى تنظم لها معارض بالخارج من قطاع الآثار الإسلامية.

وتابع إسماعيل: تم تقديم علاوات تشجيعية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار وصلت لأكثر من 3 آلاف موظف وحافز الـ5% لأكثر من 2000 موظف.

ولفت إلى أنه قام بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعديل شكل التعاقد للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار ليكون لهم بند أجر نظير عمل (السراكي) تمهيدا لتثبيتهم على الدرجات الوظيفية كما تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار لدراسة مستحقات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

ويعود تاريخ الاحتفال بعيد الآثاريين، إلى اليوم الذى تم فيه تعيين أول مصرى رئيسًا لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط، ليكون للمصرى الريادة في الآثار.