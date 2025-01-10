الرئيس السيسي: زدنا 27 مليون مواطن منذ 2011 ومواردنا أقل من العادية

كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية لها تأثيرًا كبيرًا على الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية، متابعا: "فى عام 2011 كان عدد السكان 80 مليون ودلوقتي حوالي 107 ملايين يعني في زيادة 27 مليون".

خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أضاف الرئيس السيسي: "يعني قدرتنا ومواردتنا زادت علشان تواجه هذه الزيادة.. الناس متصورة أن الدولة ممكن تعيش حياة كويسة بدون عمل وجلد في العمل.. الدول ممكن تبقى كده لو عندنا موارد كثيرة.. لكن الموارد أقل من العادية تحتاج إلى الشغل والشغل والشغل ويقلل الإنفاق".

وأوضح أن كل احتياطي البنك المركزي نفد خلال أحداث عامي 2011 و2012، وهو ما يمثل القدرة الاقتصادية للدولة على تلبية احتياجاتها لعدد معين من الشهور.

وأضاف السيسي: "لو انت مش عارف اللي بعمله هتبقى دايما حاسس إني مقصر ومش شايف شغلي وإني ظالمك وظالم ظروفك وبقسى عليك لكن لو فهمت كفاية إنك انت هتقولي ربنا يساعدك".

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