الرئيس السيسي: بنبيع الكهرباء بربع تكلفتها وأنبوبة البوتاجاز بـ 150 بدلًا من 340 جنيهًا

كتب- عمرو صالح و حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أنبوبة البوتاجاز ثمنها يتراوح بين 325 و340 جنيها، وتباع في السوق بـ150 جنيها أي أقل من نصف تكلفتها، وهناك نحو 300 مليون أنبوبة يتم إنتاجها في السنة.

خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أضاف الرئيس السيسي أنه تم وضع برنامج ضخم لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح أن كل احتياطي البنك المركزي نفد خلال أحداث عامي 2011 و2012، وهو ما يمثل القدرة الاقتصادية للدولة على تلبية احتياجاتها لعدد معين من الشهور.

وتابع: "هل ما تحقق خلال المدة دي رغم الظروف الصعبة التي أتحدث فيها إنجاز؟ لو قلت إنجاز يبقى أنا بميز نفسي والحكومة".

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