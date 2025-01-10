كتب- حسن مرسي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وضعت برنامجًا ضخمًا من أجل بناء قدرة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، شملت جميع القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية.

خلال تفقده للأكاديمية العسكرية، أشار الرئيس السيسي، إلى أن اختزال ما تحقق في مشروعات الطرق غير منصف، ولا يعكس الإنجازات الحقيقية التي تحققت في هذا الإطار.

وأوضح الرئيس أن الحكومة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من بناء قدرات الدولة على مدار عشر سنوات، مما يتيح لها الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأكد أن هذه الخطة تشمل جميع القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، حيث يتم العمل على العديد من المشاريع بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص.

السيسي: المشروعات تمت بواسطة شركات مصرية وأسهمت في خفض معدلات البطالة



وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لتشييد العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتعلق بمدى ضرورتها في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال العقد الماضي، أوضح السيسي أن المشروعات المنفذة تمت بواسطة شركات مصرية، وقد أسهمت في خفض معدلات البطالة التي وصلت إلى 6.9%، مع ضمان توفير فرص عمل للعاملين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن قطاعي النقل والكهرباء قد تكلفا 4 تريليون جنيه من أجل تطويرهما بشكل كامل، منوهًا أن الأعوام الثلاث المقبلة ستشهد إضافة 4.5 مليون فدان للأراضي الزراعية باستخدام نظم زراعة حديثة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار السيسي إلى أن الموارد المتاحة أقل من العادية، ورغم ذلك تسعى الدولة إلى زيادة قدرتها على تلبية احتياجات أكثر من 27 مليون مواطن أضيفوا إلى عدد سكان مصر خلال السنوات العشر الماضية.

واستعرض الرئيس التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى فقدان 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس المباشرة خلال 11 شهرًا، ومع ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

الرئيس السيسي: بنبيع الكهرباء بربع تكلفتها للمواطن



واستطرد الرئيس: "بنبيع الكهرباء بربع تكلفتها للمواطن وأنبوبة البوتاجاز بـ 150 جنيهًا، تفتكروا أنبوبة البوتاجاز تمنها كام؟ بـ 340 جنيه".

وأكد السيسي أن ترك القاهرة دون تطوير منذ 2011 قد سيؤدي إلى تحولها لجراج، مما تطلب ضرورة التحرك الشامل نحو تطوير قطاع النقل والمواصلات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

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