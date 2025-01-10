الرئيس السيسي: لو سبنا القاهرة بدون تطوير كانت هتبقى جراج -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا حاولنا حل المشكلات بعلم وتضحية وصبر، حتى نخرج مما نحن فيه.

وأضاف تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة، أن ترك القاهرة دون تطوير منذ 2011 كان سيؤدي إلى تحولها لجراج، مما تطلب ضرورة التحرك الشامل نحو تطوير قطاع النقل والمواصلات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

اقرأ أيضا..

يعبر النيل ويربط القاهرة بالجيزة.. أبرز المعلومات عن محور شمال طرة (صور)





"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات بهذه المناطق



