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الرئيس السيسي: لو سبنا القاهرة بدون تطوير كانت هتبقى جراج -(فيديو)

08:04 م الجمعة 10 يناير 2025

الرئيس السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا حاولنا حل المشكلات بعلم وتضحية وصبر، حتى نخرج مما نحن فيه.

وأضاف تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة، أن ترك القاهرة دون تطوير منذ 2011 كان سيؤدي إلى تحولها لجراج، مما تطلب ضرورة التحرك الشامل نحو تطوير قطاع النقل والمواصلات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

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