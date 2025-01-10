ياسمين عز للزوج المصري: الكلام الحلو مش بفلوس

كتب- حسن مرسي:

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للرجل المصري، مشيرة إلى أنه يجب على الرجل شكر زوجته على كل ما تقدمه له.

وقالت ياسمين عز، ببرنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة :"دلع مراتك وقول لها رائحة شعرك جميلة وزي رائحة القرنفل".

وأضافت ياسمين عز، أن الكلام الحلو مش بفلوس واثني على مراتك، وأنت يا راجل انت بتودي فلوسك فين وياريت تديها لمراتك تحوشها".

وأكملت ياسمين عز، أن :"عايزين نرجع الدلع وتناول مع مراتك أطراف الحديث، وليه الراجل بيتكلم مع الناس برا ومع مراتك مش بتتكلم ولا خايف تتخن".

وتابعت: يوم الإجازة المدام بتقوم تغسل بدري، وأقول للزوج متضايقش لو القميص الأبيض طلع بينك بعد الغسيل، و ألبسه وأنت ساكت، ولو مش عاجبك أبعته للمغسلة وأدفع من جيبك يا حبيبي".

وأضافت ياسمين عز، :"بالنسبة لكوي القميص، أكويه من أدام وبلاش الأكمام والظهر، ومش هيبان تحت البدلة".

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