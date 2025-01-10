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شيخ الأزهر يطمئنُّ هاتفيا على صحة الدكتور فريد واصل بعد تعرضه لوعكة صحية

07:38 م الجمعة 10 يناير 2025

الدكتور أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يمنَّ بالشفاء العاجل على العالم الجليل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يطمئنَ قلوبنا وقلوب أهله وأبنائه وتلامذته عليه.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور نصر فريد واصل
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