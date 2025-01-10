قبل الزواج بـ6 أشهر وجلسة سرية.. "الصحة" تنشر خطوات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج

كتب-عمرو صالح:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي كانت من أبرزها إجراء الفحوصات قبل موعد إتمام الزواج بـ6 أشهر.

وتضمن المنشور الخطوات الأتية:

1- الذهاب للوحدة الصحية من 9 صباحًا وحتى 2 مساء.

2- زيارة غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

3- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

أماكن وحدات الفحص بكل محافظات الجمهورية: اضغط هنا

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