وزير العمل: نستهدف إصدار قانون عمل الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمود نجيب مشعل، وأمين مسعود، أعضاء مجلس النواب، في إطار حرص الوزير على التواصل مع نواب الشعب للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، حرصه على الاستماع إلى وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ؛ نظرًا لدورهم في مناقشة وإصدار تشريعات تخص جميع المجالات ومن بينها العمل.

واستعرض وزير العمل، جبران جهود الوزارة خلال العام 2024 وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025 خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية وتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وتوفير فرص عمل لائقة وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة.

من جانبهما، أشاد النائبان بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار وتوفير فرص العمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.

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