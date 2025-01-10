يعبر النيل ويربط القاهرة بالجيزة.. أبرز المعلومات عن محور شمال طرة (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل الدولة تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين شبكة الطرق، حيث يجري العمل حاليًا على إنشاء محور جديد يعبر نهر النيل بالقاهرة، يربط بين منطقة القاهرة والجيزة، لتقليل المسافات بين المحاور العابرة للنيل وتحسين حركة المرور في المنطقة.

محور شمال طرة الجديد: توسعة استراتيجية للبنية التحتية

يشمل المشروع محور شمال طرة أو امتداد محور حسب الله الكفراوي، الذي يقع بالقرب من منطقة طرة وكورنيش المعادي في جنوب القاهرة إلى عبور النيل من كورنيش النيل بالقاهرة إلى طريق مصر أسيوط الزراعي في محافظة الجيزة، عبر كوبري حديث يتميز بمواصفات هندسية متطورة.

تفاصيل المحور الجديد: طول وتوزيع المشروع

يتكون الكوبري الجديد من عدة أجزاء، حيث يضم:

جزء شرقي: بطول 71 مترًا وعرض 52 مترًا.

كوبرى أعلى النيل: بطول 400 متر وعرض 52 مترًا.

جزء غربي: بطول 458 مترًا وعرض يتراوح من 46 إلى 52 مترًا.

فتحـات ملاحية: ثلاث فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 مترًا، مع باكية معدنية بطول 58 مترًا وعرض 52 مترًا.

كما يحتوي المشروع على 2 رامب مطلع بطول 190 مترًا، ومنزل بطول 230 مترًا وعرض 12 مترًا.

الانتهاء من الأعمال الأولية وموعد الانتهاء المتوقع

واقتربت شركات المقاولات من الانتهاء من الوصلة الخاصة بالكورنيش، والتي سيتم دعمها ببكيات خرسانية، بالإضافة إللى الانتهاء من إنشاء "نزلة" للمحور الجديد باتجاه التحرير، وسيتم إنشاء المزيد من المطالع والمنازل الأخرى للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعي في الجيزة وكورنيش النيل بالقاهرة.

يُعد محور "شمال طرة" امتدادًا لمحور حسب الله الكفراوي، الذي يربط خمسة طرق رئيسية هي: الأسمرات، القطامية، الطريق الدائري، الأوتوستراد، والمعادي. يواصل المحور الجديد الربط بين محور حسب الله الكفراوي ويمتد فوق طريق الأتوستراد بكوبري، ثم يتبعه محور أرضي بشارع شمال طرة، مرورًا بكوبري شمال طرة على كورنيش النيل، وصولًا إلى طريق مصر أسيوط الزراعي في الجيزة.

يهدف المحور الجديد إلى تسهيل الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي في وقت لا يتجاوز 10 دقائق، بدلًا من المرور عبر مناطق مزدحمة، ويعد المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين حركة المرور بين القاهرة والجيزة.

يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويكمل الخدمات التي يقدمها محور حسب الله الكفراوي الذي يربط جنوب القاهرة بمنطقة المعادي، مرورًا بكوبري أعلى الطريق الدائري وكوبري أعلى محور الشهيد، وصولًا إلى شرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الليلة بـ638 جنيه.. 17 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ

تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025 الاقتصادية والـ5 نجوم