التطبيق في هذا الموعد.. منع غير الملتزمين بـالتطعيمات من أداء العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن السلطات السعودية لن تسمح للمواطنين بأداء مناسك العمرة دون الالتزام بالحصول على التطعيمات الصحية الإلزامية التي أقرّتها هيئة الطيران المدني السعودية.

وشدد المصدر، في تصريحات لمصراوي، على أنه يجب الحصول على التطعيمات اللازمة وإلا سيتم المنع من دخول المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.



موعد تطبيق القرار

أوضح المصدر أن القرار الجديد الصادر عن المملكة سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 فبراير 2025، حيث يُلزم جميع المسافرين إلى السعودية بالحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر، وفقًا لمنشور رسمي من هيئة الطيران المدني السعودية.

الفئات المشمولة بالقرار

يشمل القرار حاملي تأشيرة العمرة بشكل أساسي، إضافة إلى بقية التأشيرات في حالة رغبة حاملها بأداء العمرة، مثل:

التأشيرات الشخصية

التأشيرات العائلية

التأشيرات السياحية

تأشيرات زيارة الأعمال

تأشيرات الترانزيت

تفاصيل القرار وأسبابه

أكد المصدر أن القرار جاء استنادًا إلى نص صريح في منشور هيئة الطيران المدني السعودية، الذي شدد على:

"يجب التأكد من حصول الأفراد على التطعيمات اللازمة لمن لديه الرغبة في أداء العمرة أيًا كان نوع التأشيرة."

وأشار إلى أن نموذج طلب التأشيرة يتضمن سؤالًا مباشرًا حول الرغبة في أداء مناسك العمرة، وغالبًا ما تكون الإجابة بـ"نعم"، سواء أتمّ مقدم الطلب الإجراءات بنفسه أو عبر وسيط.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أصدرت تعميمًا موجهًا لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما ي ذلك شركات الطيران الخاص، يُلزمها بالتأكد من حصول المسافرين الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة على اللقاحات الصحية المطلوبة.

وشددت الهيئة على ضرورة قيام شركات الطيران بإبلاغ جميع المسافرين، وخاصة حاملي تأشيرات العمرة، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المنشورة على موقع وزارة الصحة السعودية.

التطعيمات المطلوبة وشروطها

ألزمت الهيئة شركات الطيران بالتأكد من تلقي المسافرين لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ (سواء متعدد السكريات أو المقترن)، مع الالتزام بالشروط التالية:

أن تكون شهادة التطعيم صادرة قبل الوصول إلى السعودية بـ10 أيام على الأقل.

ألا تتجاوز مدة الشهادة 3 سنوات للنوع متعدد السكريات، أو 5 سنوات للنوع المقترن.

يُعفى الأطفال دون عمر السنة من هذا اللقاح.

إجراءات مشددة ضد المخالفين

شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند نقاط الصعود للطائرة لضمان حمل المسافرين الوثائق المطلوبة وفقًا لاشتراطات دول العبور والمقصد.

وأكدت أن عدم الالتزام بهذا التعميم يُعد مخالفة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مع تحميلهم كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

دعت هيئة الطيران المدني السعودية جميع المسافرين الراغبين في أداء العمرة أو زيارة المملكة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، والمساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي داخل أراضي المملكة.

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