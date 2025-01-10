الحكومة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم الشركات الصناعية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة التي تهدف إلى دعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تحسين إنتاجها من خلال توفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه، وذلك لدعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وفق منشور مجلس الوزراء، الجمعة، تتضمن المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بفائدة منخفضة، حيث تقدر نسبة الاستفادة من العائد المدعم من الخزانة بحوالي 15% لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة.

تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة

تشمل المبادرة تخفيضًا إضافيًا قدره 1.5% في أسعار الفائدة في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، وسيكون هناك تخفيض بنسبة 1% إضافية في أسعار الفائدة في حال زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح بين 7% و 10%.

أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المتستحدثة والتي لم يتم إنتاجها محليًا من قبل وحجم استيرادها كبير، فقد تم تخصيص خفض إضافي بنسبة 2% في أسعار الفائدة لهذه الأنشطة، بهدف تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات المتطورة والناشئة.

يتراوح الحد الأقصى للتمويل المقدم للعملاء بين 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، وفقًا للمعايير التي وضعتها المبادرة.

تستهدف المبادرة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية رئيسية، وهي: الأدوية، والهندسية، والغذائية، والنسيجية، والكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، وذلك لدعم تطور هذه القطاعات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي.

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