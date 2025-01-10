السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا.. ماذا قال للطلاب؟ - فيديو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الجمعة، زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية، والتقى الطلاب ووجه لهم عدة رسائل بشأن الأوضاع بالمنطقة.

- أثنى الرئيس السيسي على تفاني طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية في التدريب وتحصيل العلم.

- هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية ذا شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة.

- أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه.

- هناك تطورات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة.

- يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة

- لدينا قيم وتقاليد نتعامل بها مع بعضنا مبنية على الاحترام المتبادل والثقة

- أنتم الجيل الذي سيتولى حماية الدولة المصرية ولن نبخل بنظم التعليم حتى يكون الخريج كفئا.



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