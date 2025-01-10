السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: الظروف المحيطة تتطلب رفع أعلى درجات الوعي والاستعداد

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنطقة تشهد العديد من التطورات المهمة، بما في ذلك أحداث الحرب في غزة والتحولات التي تحدث على حدود مصر.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، فجر الجمعة، أن هذه الظروف تقتضي أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد، مشيرًا إلى أن الاستعداد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجاد والمستمر.

التأهيل والتدريب في الأكاديمية العسكرية

وأكد أن البرنامج التدريبي المقدم للطلاب مصمم خصيصًا وفقًا للتخصصات والسلاح المتاح، بهدف إعدادهم وتأهيلهم بشكل احترافي، قائلًا:"البرنامج معمول ومصمم حسب السلاح والتخصص يساعد في إعدادك وتأهيلك، لكن أنت كمان كطالب على المستوى الشخصي لازم يكون لك المبادئة، ولك أن تطور في مهاراتك".

وأضاف أن الأكاديمية توفر التدريب والتأهيل، ولكن من الضروري أيضًا أن يتحلى الطالب بالمبادرة الشخصية، حيث يجب أن يواصل تطوير مهاراته على المستوى الفردي.

القيم والتقاليد العسكرية: أساس النجاح

ووجه الرئيس السيسي نصائح للطلاب، مؤكدًا أهمية الاستفادة اليومية من الوقت في الأكاديمية، داعيًا إلى التمسك بالتقاليد العسكرية التي تركز على الاحترام المتبادل والثقة بين الطلاب.

وأشار إلى ضرورة أن يتابع الطلاب الأكبر سنًا زملائهم الأصغر منهم، ويشرفوا عليهم بكل احترام، مؤكدًا أن جهودهم وتفانيهم في العمل محل تقدير كامل، وأثنى على البرنامج الذي يبدأ منذ الساعة الرابعة صباحًا، مؤكداً أنه برنامج قوي وذو قيمة عالية في تأهيل الطلاب، قائلًا:"كل يوم يعدي عليك تستفيد منه، وأوصى الطلبة القدامى لنا تقاليد وقيم نتعامل بها مع بعضنا كلها قائمة على الاحترام المتبادل الشديد ثم الثقة في بعضنا البعض، ثم القديم يكون بيتابع ويشرف ويساعد الطالب اللي أحدث منه بمنتهى الاحترام بينا وبين بعضنا، والجهد اللي بتعملوه مقدر، وقعدتكم هنا وبرنامجكم اللي بيبدأ 4 صباحا قوي ومقدر جدا".

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