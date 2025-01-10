المفتي يلتقي في إسلام آباد وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل شودري سالك حسين، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، اليوم، الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يأتي ذلك على هامش زيارة مفتي الجمهورية للعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي ينعقد في المدة من 10 إلى 14 يناير 2025م.

وخلال اللقاء، بحث الوزير بالمفتي تعزيز التعاون بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية في عدة مجالات، من أهمها:

- الإصدارات العلمية لدار الإفتاء المصرية وخاصة المترجمة منها.

- التعاون في مجال التدريب من خلال تدريب المبعوثين وإعداد مجموعة لتدريب المقبلين على الزواج.

- التعاون مع مركز سلام لدراسات التطرف.

- التعاون مع مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش.

- الاستفادة من تجربة مركز حوار خاصة في قضايا الإلحاد والمثلية.

- الاستفادة من مؤشر الفتوى العالمي.

واتفقا على أن يكون تنسيق التعاون في هيئة بروتوكول يوقع بين الطرفين من خلال السفارة المصرية في "إسلام آباد".

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