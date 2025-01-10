السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية": حماية الوطن هي أشرف مهمة لأي إنسان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية وشارك طلابها أداء صلاة الفجر.

وقال الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية:"أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه، هناك تطورات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة".

وأثنى الرئيس السيسي على تفاني طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية في التدريب وتحصيل العلم، مؤكدا أن هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية ذا شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة

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