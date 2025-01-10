المفتي ووزير التعليم الباكستاني يبحثان في إسلام آباد تعزيز التعاون

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور خالد مقبول صديق، وزير التعليم والتدريب المهني في باكستان، صباح الجمعة، الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يأتي ذلك في مستهل زيارة المفتي للعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي ينعقد في المدة من 10 إلى 14 يناير 2025.

وفي بداية اللقاء رحب وزير التعليم الباكستاني بمفتي الجمهورية، وتطرق الحديث إلى أوجه التعاون مع دار الإفتاء المصرية في الجوانب المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالفهم الصحيح لقضايا المرأة، والإصدارات العلمية، والتدريب على الفتوى وعلوم الإفتاء، والاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية في تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المتشددة.

وناقش الوزير والمفتي كيفية تحقيق الاستفادة مما تقدمه الدولة المصرية من خلال الأزهر الشريف في فتح المعاهد وإرسال البعثات وإنشاء مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومن جهته شكر المفتي وزير التعليم الباكستاني على حفاوة الاستقبال، وأكد ضرورة تعزيز التعاون المثمر بما يخدم القضايا العلمية والجوانب العملية، و اتفقا على أن يكون تنسيق التعاون في هيئة بروتوكول يوقع بين الطرفين من خلال السفارة المصرية في "إسلام آباد".

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الليلة بـ638 جنيه.. 17 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ

تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025 الاقتصادية والـ5 نجوم