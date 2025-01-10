الجيزة تستكمل خطة تحسين الواجهة البصرية بمحور المريوطية

كتب- محمد أبو بكر:

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على بيان بمجهودات مديرية الإسكان بالجيزة والذى أصدرته المديرية عن النصف الأول للعام المالي الحالي والخاص بأعمال التطوير وإعادة التأهيل والصيانة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، بحسب بيان، الجمعة، إلى أن أعمال التطوير التى قامت بها مديرية الإسكان خلال النصف الأول من العام المالى 2024-2025 ضمت حوالي 12 مشروع خدمي وتنموي وهم "أعمال إعادة تأهيل وتطوير العقارات المتضررة بحريق استوديو الأهرام والتى شملت إنهاء تجديد 4 عقارات، وتدعيم عقارين".

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تطوير عدد من المبانى الخاصة بأجهزة المحافظة لتحسين الحالة الإنشائية لها وحفاظًا علي السلامة العامة وتدعيم سبل الأمان ومنها "مبنى مديرية الإسكان، مبنى مركز ومدينة أطفيح، تطوير عنابر الإعاشة ومركز تدريب الحماية المدنية بحدائق الأهرام ".

استكمال خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية

وأضاف أنه جاري استكمال خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية وذلك بدءًا من شارع المنشية وحتى كوبري الصحابة من خلال المشروعات المدرجة لمديرية الإسكان وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية، وتأمين مدينة الطالبات بشارع السودان من أخطار الحرائق، وتطوير موقف العامل الأول.

وشملت الأعمال عدد من المنشآت الجديدة والتى تضمنت "تركيب حوالي 40 بارتشن تجاري لأغراض التطوير الحضارى، وتوفير عائد استثماري لصالح المحافظة يتم استخدامه في أعمال الصيانات الدورية ورفع الكفاءة للطرق.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تركيب عدد 2 مصعد كهربائي بكوبري المشاه المقام أعلى شريط السكة الحديد بين شارعي السودان والمطار؛ للتسهيل علي كبار السن استجابة لشكاوى المواطنين من مستخدمي الكباري، وإنشاء مجلس ومدينة العياط، وتنفيذ أعمال محطة المياه الإرتوازية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

وشدد المهندس عادل النجار، على مدير مديرية الإسكان، بتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، مؤكدًا على الدور الهام الذى تلعبه المديرية فى دعم آليات العمل بالجوانب الإدارية بمختلف الجهات إلى جانب دورها فى أعمال التنمية والتطوير.

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