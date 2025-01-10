ضوابط جديدة بشأن حاملي تأشيرات العمرة 2025 - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أصدرت تعميمًا جديدًا لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما في ذلك شركات الطيران الخاص، يشدد على ضرورة التأكد من حصول المسافرين القادمين لأداء مناسك العمرة أو الزيارة، على اللقاحات الصحية المطلوبة، بغض النظر عن نوع التأشيرة.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أنه وفق القرار، فيجب على شركات الطيران إبلاغ جميع المسافرين القادمين للمملكة، خاصة حاملي تأشيرات العمرة أو من يرغبون في أداء العمرة أو الزيارة، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المنشورة على موقع وزارة الصحة السعودية.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أنه على جميع شركات الطيران التأكد من تطعيم المسافرين بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ (متعدد السكريات أو المقترن)، ويجب أن تكون شهادة التطعيم صادرة قبل وصول المسافر إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع متعدد السكريات، أو 5 سنوات للنوع المقترن، ويُعفى الأطفال أقل من سنة من هذا اللقاح.

وأكد أنه يجب اتخاذ جميع الاحتياطات عند نقاط الصعود للطائرة لضمان حمل المسافرين الوثائق اللازمة التي تحددها دول العبور والمقصد.

وتابع: الهيئة العامة للطيران المدني أكدت أن عدم الالتزام بهذا التعميم يعد مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وتحميلهم المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

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