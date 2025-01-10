"الوزراء": 9 مليارات جنيه تمويلًا للمشروع القومي للبتلو حتى يناير 2024

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مجلس الوزراء، أن المشروع القومي للبتلو يعد من أبرز المشروعات التنموية التي تسعى لتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، وضمان توفيرها في الأسواق المحلية بأسعار عادلة تلبي احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأوضحت الحكومة، وفق بيانها، الجمعة، أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين، والسيدات، والشباب في المناطق الريفية، ما يعزز من رفع مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة للريف المصري.

وأشار البيان إلى أن وزارة الزراعة بدأت تنفيذ المشروع في عام 2017، مستهدفة دعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

9 مليارات جنيه لدعم 44 ألف مستفيد

أكد البيان أن إجمالي التمويل المتاح للمشروع حتى 7 يناير 2024 بلغ 9 مليارات جنيه، وهو ما أسهم في دعم نحو 44 ألف مستفيد من صغار المربين، وشباب الخريجين، والسيدات الريفيات.

وشمل الدعم توفير أكثر من 510 آلاف رأس ماشية للمستفيدين، ما يعكس مدى توسع المشروع وأثره الإيجابي على القطاع الزراعي.

يُعَد المشروع خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

ويعزز المشروع من قدرات صغار المربين في إدارة مشروعاتهم وزيادة الإنتاج الحيواني، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الليلة بـ638 جنيه.. 17 صورة ترصد أرخص فندق في شرم الشيخ

تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025 الاقتصادية والـ5 نجوم