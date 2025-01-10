وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات ببعض المدن الجديدة

القاهرة - أ ش أ

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم/الجمعة/ قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها (ملوي الجديدة – العبور الجديدة)، وذلك في إطار مواصلة إزالة الظواهر العشوائية ووقف النمو العمراني العشوائي.

وذكرت الوزارة فى بيان لها - بأن القرارات نصت على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع أراضِ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعات "غير منتظمة"، وإقامة مبانٍ عشوائية وذلك بدون سند قانوني.

كما نص قراران لوزير الإسكان، على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 128 خط رقم 4 بمخطط الأمل 800 + 002 station على مساحة ٢١٦م٢ تقريبا، ومخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 128 خط رقم (4) بمخطط الأمل 725 + ۰۰۲Station، بمساحة ١٣٠م٢ تقريبا والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي وبناء أسوار، وذلك بمدينة العبور الجديدة، بدون ترخيص.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة المدن الصادر بها قرارات الإزالة تنفيذ ما ورد بالقرارات بمعاونة شرطة التعمير.

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