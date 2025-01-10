أمطار رعدية ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 15 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة وعلى فترات متقطعة .

ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب البلاد.

وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة يوم السبت 11 يناير.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بداية من الأحد 12 يناير وحتى الأربعاء 15 يناير.