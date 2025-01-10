ماذا قدم الكاتب أحمد المسلماني لإذاعة القرآن الكريم منذ توليه الوطنية للإعلام؟

كتب- عمرو صالح:

شهدت إذاعة القرآن الكريم، منذ تولي الكاتب أحمد المسلماني رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، عدة تغيرات في عملها والتي لاقت ردود إيجابية من قبل المتابعين والعاملين في الوسط الإعلامي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز القرارات التي اتخذها الكاتب أحمد المسلماني لوضع الإذاعة المصرية في نصبها المستحق والتي كان آخرها نقل 4 برامج رئيسية من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعات أخرى، مثل البرنامج العام وصوت العرب، بهدف إعادة تنويع خريطة البرامج:

ففي نهاية العام الماضي قررت الهيئة الوطنية للصحافة وقف بث الإعلانات على إذاعة القرآن الكريم بالكامل اعتبارًا من الأول من يناير 2025، ونقلها إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، وذلك نظرًا للشكاوى المتكررة من عدم ملائمة الإعلانات لطبيعة إذاعة القرآن الكريم.

كما تم تكليف الإعلامي أسامة كمال بتشكيل فريق عمل لتطوير الرعاية الطبية لموظفي الهيئة وتعيين مجدي لاشين، الرئيس السابق للتلفزيون المصري، كأمين عام للهيئة ودراسة إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية.

وانتهت القرارات نقل 4 برامج رئيسية من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعات أخرى، مثل البرنامج العام وصوت العرب، بهدف إعادة تنويع خريطة البرامج.

وتضمنت هذه البرامج:

"خاطرة دعوية" للدكتور محمد مختار جمعة.

"دقيقة طبية" للدكتور حسام موافي.

"ومضة تفسيرية" و"دقيقة فقهية".

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