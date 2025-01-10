تصل لـ100 ألف جنيه.. أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 2025 الاقتصادية والـ5 نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة النصف الثاني من رجب 1446 هـ-2025.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار عمرة النصف الثاني من رجب الاقتصادية تبدأ من 39 ألف جنيه وتصل إلى 43 ألف جنيه وفق البرنامج المُتعاقد عليه مع شركة السياحة.

وأضافت عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة رجب الـ5 نجوم تتراوح ما بين 60 ألف جنيه وصولًا إلى 100 ألف جنيه، وفق نوع البرنامج والفندق وتفاصيل الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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