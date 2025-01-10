"أفلام قديمة".. كتاب جديد يوثق أبرز كلاسيكات السينما المصرية

كتب- محمد شاكر:

صدر مؤخرا كتاب "أفلام قديمة" للكاتب أشرف بيدس عن دار زاجل، والذي يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته "56" المقرر فعالياتها من 23 يناير الجارى إلى 5 فبراير المقبل بمعرض مصر للمعارض الدولية.

يتناول الكتاب 17 فيلما من كلاسيكيات السينما المصرية، شكلت ملامح رئيسية في تاريخ السينما، ومنها: رصاصة في القلب، عثمان وعلي، لعبة الست، مصطفي كامل، بائعة الخبز، الآنسة حنفي، ونهر الحب، وغيرها.

كما يشهد الكتاب، الذي يقع في 270 صفحة من الحجم المتوسط، عرضًا لأفلام عمالقة الكوميديا مثل نجيب الريحاني، وعلي الكسار، وإسماعيل يس، وكذلك عددا من جانات السينما مثل عمر الشريف، ورشدي أباظة، وأحمد رمزي، ويوثق أول طلة لمحرم فؤاد وسعاد حسني، كما يتعرض الكتاب لاثنتين من ملكات الرقص الشرقي، وهما تحية كاريوكا في فيلم "سمارة"، ونعيمة عاكف في فيلم "تمر حنة"، كما يوثق علاقة أشهر ثنائي فني وهما "أنور وجدي وليلي مراد" في فيلم "عنبر".

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